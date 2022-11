Shoppen im Advent: Weiterer verkaufsoffener Sonntag in Hof

Bevor das Jahr zu Ende geht, könnt ihr in Hof noch einmal an einem Sonntag einkaufen gehen. Der Stadtrat hat sich jetzt auf einen verkaufsoffenen Sonntag in der Adventszeit verständigt: Am ersten Adventswochenende sind die Geschäfte in der Hofer Innenstadt offen. Ihr könnt dann zwischen den Buden des Weihnachtsmarkts und den Läden bummeln.

In Bayern sind grundsätzlich vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr erlaubt. In der Adventszeit darf dieser aber nur im November stattfinden, nicht im Dezember. Heißt für Hof: Der letzte verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres fällt auf den 27. November.