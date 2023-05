Sheehy wechselt von Nürnberg nach Straubing

Der US-Amrikaner Tyler Sheehy (27) wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Nürnberg Ice Tigers zu den Straubing Tigers. Der Angreifer lief in den vergangenen zwei DEL-Spielzeiten für die Franken auf. Sheehy kam in dieser Zeit auf 79 Scorerpunkte für die Nürnberger. «In den vergangenen beiden Spielzeiten hat Tyler großes Scoring-Potential bewiesen», äußerte Straubings Sportchef Jason Dunham am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung. Er zeigte sich überzeugt, dass Sheehy in der kommenden DEL-Saison auch in der Straubinger Mannschaft «eine tragende Rolle» einnehmen werde.