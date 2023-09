An diesem Wochenende starten die Handballer aus der Region in die neue Saison. Die SG Helmbrechts/Münchberg bestreitet ihr erstes Spiel heute auswärts, beim TV Marktsteft. Das Spiel beginnt um 20 Uhr. Und auch für die Handball Damen aus der Euroherz-Region geht es heute los. Die Frauen der SG Helmbrechts/Münchberg treffen in der Handball-Bayernliga auf den MTV Stadeln. Die Partie startet um 18 Uhr.