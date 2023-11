In einem Hofer Stadtbus ist am Donnerstag eine junge Frau sexuell belästigt worden. Ein etwa 25-jähriger Mann hat sie gegen ihren Willen am Arm gestreichelt. Passiert ist das gegen 16 Uhr 40 zwischen den Haltestellen „Unteres Tor“ und „Sonnenplatz“. Die Polizei Hof ermittelt jetzt und sucht nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, kann sich telefonisch bei der Polizei melden (09281/704-0).