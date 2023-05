Sessellift bleibt stehen: 33 Personen in Schöneck abgeseilt

So haben sich die 33 Menschen ihren Ausflug nach Schöneck im Vogtland gestern wohl nicht vorgestellt. Sie sind am Vormittag in einem Sessellift steckengeblieben und mussten von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk abgeseilt werden. Grund war ein technischer Defekt, den die Verantwortlichen gegen 11.30 Uhr festgestellt hatten. Weil dieser nicht so einfach behoben werden konnte, haben die Mitarbeiter einen Höhenrettungseinsatz ausgelöst. Unter den 33 Personen waren auch Kinder und eine ältere Dame. Gegen 14 Uhr waren alle abgeseilt. Der Einsatz mit über 100 Einsatzkräften sei insgesamt reibungslos und ruhig verlaufen, heißt es in einer Mitteilung.