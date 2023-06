Serpentinit-Projekt des Landschaftspflegeverbandes: Neue Broschüre

Wenn ihr in der Region wandert, seht ihr besonderes Gestein. Die Serpentinit-Felsen und ihre Pflanzenwelt gehören zu den großen naturkundlichen Besonderheiten Bayerns. Das schreibt das Hofer Landratsamt und weist auf eine neue Broschüre hin. Die hat der Landschaftspflegeverband Landkreis und Stadt Hof (LPV) erstellt. Darin wird erklärt, was das Gestein so besonders macht, welche Tier- und Pflanzenarten auf den Flächen vorkommen und was derzeit für den Erhalt der Standorte getan wird. Die Broschüre liegt im Landratsamt aus und ist beim Landschaftspflegeverband erhältlich.