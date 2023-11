Serien-E-Mail: Bombendrohung an Coburger Schule

Schon wieder eine Bombendrohung an einer oberfränkischen Schule: Diesmal hat die Schule am Hofgarten in Coburg eine Mail mit einer Drohung erhalten. Die Polizei hat das Schulgebäude heute Morgen geräumt und das Gelände außenherum gesperrt. Verdächtige Gegenstände hat die Polizei nicht gefunden. Außerdem konnte die Polizei die Drohung sehr schnell als Serien-E-Mail identifizieren, die bayernweit mehrfach an unterschiedliche Adressaten verschickt wurde. Danach konnte der Schulbetrieb normal weitergehen.