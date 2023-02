Seoul: Neuer Raketentest Nordkoreas

Nordkorea hat am frühen Montagmorgen (Ortszeit) erneut ballistische Raketen getestet. Nach Erkenntnissen des südkoreanischen Militärs in Seoul wurden die beiden Kurzstreckenraketen in östlicher Richtung abgefeuert, wie die Agentur Yonhap berichtete.

Erst am Samstag hatte Pjöngjang eine Interkontinentalrakete (ICBM) des Typs Hwasongpho-15 gestartet. Der Flugkörper habe am Samstag nach einem Flug über 989 Kilometer sein Zielgebiet im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) erreicht, wie die staatlichen Medien Nordkoreas berichteten. Solche Raketen gelten als wichtigste Träger für Atomwaffen. Tests mit ICBM und anderen ballistischen Raketen sind Nordkorea durch Beschlüsse der Vereinten Nationen verboten.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten sich im vergangenem Jahr wieder deutlich verschärft. Das kommunistisch regierte Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen ist, erhöhte trotz aller Verbote Umfang und Tempo seiner Raketentests. Das demokratische Südkorea und die USA nahmen ihre Manöver wieder voll auf.