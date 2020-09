Seniorin wirft mit Pflasterstein auf Nachbarin

Zeitlofs (dpa/lby) – Bei einem Streit in Unterfranken hat eine Frau einen Pflasterstein nach ihrer Nachbarin geworfen. Die 71 und 59 Jahre alten Frauen waren aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagabend in Zeitlof (Landkreis Bad Kissingen) in Streit geraten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, griff die 71-Jährige währenddessen nach einem Pflasterstein und warf ihn nach der anderen Frau und ihrem Hund. Beide wurden nicht getroffen und blieben unverletzt. Gegen die ältere Frau wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.