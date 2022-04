Seniorin wendet auf der Autobahn und rammt anderen Wagen

Eine Geisterfahrerin hat auf der Autobahn 8 in Oberbayern einen schweren Unfall verursacht. Die 87-Jährige sei am Dienstagvormittag zunächst in Richtung Salzburg gefahren, habe dann nahe Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) gewendet und sei entgegen der Fahrtrichtung in Richtung München gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei rammte sie ein entgegenkommendes Auto und wurde schwer verletzt.

Auch der 38 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens erlitt Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste in Richtung München zeitweise gesperrt werden. Nach Angaben eines Sprechers geht die Polizei davon aus, dass die Seniorin sich verfahren hatte und deshalb mitten auf der Autobahn wendete. Bisher habe man sie wegen ihrer Verletzungen aber nicht vernehmen können.