Seniorin verunglückt tödlich in Teich

Oberau (dpa/lby) – In einem Teich tödlich verunglückt ist nach Angaben der Polizei eine Seniorin aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die 80-Jährige wohnte in einem Seniorenheim in Oberau und wurde dort vermisst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zahlreiche Polizeibeamte und Suchhunde machten sich daraufhin am Sonntag auf die Suche nach der Frau. Nach etwa einer Stunde fanden sie die Rentnerin tot in einem Teich in der Nähe des Heims. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus.

