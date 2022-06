In Kempten ist eine Seniorin von einem Lastwagen angefahren und getötet worden. Die 71 Jahre alte Frau war am Freitagmittag mit ihrem Rollator vor den Lkw gelaufen, der gerade an einer Ampel losgefahren war. Wie die Polizei berichtete, war die Rentnerin widerrechtlich auf die Straße gegangen, als für den 42 Jahre alten Lasterfahrer die Ampel auf Grün schaltete.