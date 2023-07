Seniorin beim Kirschenpflücken von Leiter gestürzt

Eine 76 Jahre alte Frau ist in Unterzaunsbach (Landkreis Forchheim) beim Kirschenpflücken von der Leiter gefallen und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau habe sich am Mittwoch vermutlich beim Pflücken zu weit nach links von der Leiter gelehnt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Leiter habe ihre Stabilität verloren und sich gedreht. Die Frau sei vor den Augen ihres Ehemannes aus drei Metern Höhe auf den asphaltierten Untergrund gestürzt. Sei sei mit schweren Verletzungen ins Klinikum Bamberg gebracht worden.