Seniorenpark Siebenstern Marktredwitz: Pflegekonzern ist insolvent

Dass sich mit kranken und pflegebedürftigen Menschen wenig Geld machen lässt, ist mittlerweile ja weitreichend bekannt. Kliniken und Pflegeheime haben es mit enormen Kosten zu tun, brauchen immer wieder finanzielle Hilfe oder schließen wie zuletzt die insolvente Paracelsusklinik in Reichenbach im Vogtland.

Dieses Schreckgespenst geht nun auch in Marktredwitz um: Der Seniorenpark Siebenstern ist von Insolvenz bedroht, beziehungsweise dessen Betreiber Doreafamilie. Das hat uns ein Sprecher des Konzerns bestätigt. Er sagt aber auch: Für die Marktredwitzer Heimbewohner ändert sich nichts, sie werden ganz normal weiter versorgt. Das Pflegepersonal bekommt auch weiter Löhne und Gehälter. Alles Weitere soll ein Restrukturierungsplan in den nächsten Wochen klären. Wie Dorea weiter ausführt, leidet die Einrichtung wie die gesamte Branche unter den stark gestiegenen Kosten für Personal, Energie und Material. Zuvor hätten die Auswirkungen von Corona bereits die wirtschaftlichen Rücklagen aufgezehrt.