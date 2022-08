Senior versucht 42-jährige Fußgängerin mehrmals anzufahren

Ein 76-Jähriger hat im Landkreis Würzburg mehrmals versucht, eine Fußgängerin mit seinem Auto anzufahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wich die 42-Jährige am Montag den Attacken auf einem Parkplatz in Eibelstadt immer wieder aus und wurde nicht verletzt. Dabei rammte der Senior das geparkte Auto der 42-Jährigen und fuhr anschließend davon. In dem Wagen des 76-Jährigen saß noch eine Beifahrerin.

Polizisten stellten den Senior zu Hause, wie es weiter hieß. Er muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Unfallflucht verantworten. Wieso es zu den Angriffen kam und ob der Mann die 42-Jährige kannte, war noch unklar.