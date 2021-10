Senior stirbt nach Sturz vom Fahrrad

Unterschleißheim (dpa/lby) – Nach einem Fahrradunfall in Unterschleißheim bei München ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Der 89-Jährige war mit seinem dreirädrigen Fahrrad auf einem stark abschüssigen Radweg nach rechts abgebogen, wie die Polizei mitteilte. Offenbar sei er am Freitag zu schnell unterwegs gewesen und habe sich mitsamt seinem Fahrzeug überschlagen, bevor er auf der Straße zum Liegen kam. Am frühen Montagmorgen erlag er dann nach Angaben der Polizei seinen Verletzungen.

