Aichen (dpa/lby) – Ein 79-Jähriger ist in Schwaben mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verunglückt. Die Feuerwehr habe den Mann nach dem Unfall am Dienstagmorgen auf einer Ortsverbindungsstraße nahe der Gemeinde Aichen (Landkreis Günzburg) aus seinem Wagen befreit, teilte die Polizei mit. Doch er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Unfallursache war zunächst unklar.

