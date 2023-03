Senior geht mit Revolver einkaufen

Ein älterer Herr hat am Samstag seinen Schreckschussrevolver mit zum Einkaufen in Oberthulba (Bad Kissingen) genommen. Der Senior war um die Mittagszeit in seinem Krankenfahrstuhl unterwegs und hatte eine offene Gepäcktasche mit dem Revolver dabei, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte, für die der Mann keine Erlaubnis vorweisen konnte. Daraufhin wurde der Revolver samt Munition beschlagnahmt. Außerdem war der motorisierte Rollstuhl, den der Mann nutzte, unversichert, wie es weiter hieß.