Auf der Kreuzung am Berliner Platz in Hof hat es am Abend einen Unfall gegeben. Beim Überqueren der Kreuzung hat ein 71 Jahre alter Autofahrer einen jungen Mann angefahren und dadurch schwer am Kopf verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hat der Fahrer den 19-Jährigen beim Rechtsabbiegen zu spät bemerkt, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Jugendliche zu Boden. Er kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik.