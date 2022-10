Seminar im Landkreis Wunsiedel: Mehr Klimaschutz im Bauwesen

Im Zusammenhang mit dem Umwelt- und dem Klimaschutz hören wir immer wieder das Wort Nachhaltigkeit. Das heißt, wir sollten unsere Ressourcen möglichst schonen. Der Landkreis Wunsiedel will dieses Thema nun auch in Bezug auf das Bauen anwenden. Klimaschutzmanager Jürgen Kromer hat dazu eine Fortbildung für die Mitarbeiter aus den Bereichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung angeregt. Es ging dabei um die generelle Nutzung von nachhaltigen Rohstoffen, aber vor allem auch um das Bauen mit Holz. Das Seminar hätte dem Team gezeigt, was technisch mittlerweile möglich ist, um auf Stahl und Beton zu verzichten, so Kromer. In einem nächsten Schritt werden das Klimaschutzmanagement und das Team aus dem Bauamt und -unterhalt Möglichkeiten erarbeiten, wie der Anteil an nachhaltigen Baustoffen erfasst werden kann.