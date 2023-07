Seltsamer Geruch in Hof?: Stadt Hof kann keine Ursache feststellen

Euroherz-Hörer haben uns geschrieben und auch in den sozialen Medien kursieren derzeit Nachrichten über einen seltsamen Geruch in der Hofer Innenstadt in den letzten Tagen. Als Ortsmarken werden unter anderem die Ernst-Reuter-Straße und der Osten der Stadt Richtung A93 genannt. Nach so viel Feedback haben wir die Pressestelle der Stadt Hof nach Ursachen gefragt. Die teilt mit: Der Stadtverwaltung sei nicht bekannt, wo ein solcher Geruch herkommen könnte. Der Immissionsschutz der Stadt könne keine Ursachen ausmachen. Auch brennende Felder im Umkreis seien nicht bekannt.

Mitarbeiter der Stadt hätten laut der Pressestelle am Volksfestplatz zudem nichts ungewöhnliches gerochen.