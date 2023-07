Seltene Erkrankungen: Hochschule Hof will mit App helfen

Für den Hausarzt ist es schwer, seltene Krankheiten zu diagnostizieren. Die Hochschule Hof will mit einer App eine solche „Arzt-Odyssee“ vermeiden. Das Forschungsprojekt „SelEe – Seltene Erkrankungen“ bindet die Bürger von Anfang an mit ein. Betroffene sind oft selbst besser informiert als ihr Hausarzt. In der App können sie Daten wie Gewicht, Blutdruck oder Puls eintragen. Die App soll zum Schluss unterschiedlichste Daten zusammenführen. Mit dem Projekt will die Hochschule Hof die Sichtbarkeit für seltene Krankheiten erhöhen. Aktuell sind 30 betroffene Personen im System. Erstes Ziel sind 100 Menschen. In nächster Zeit wollen die Verantwortlichen die App bewerben und weitere Daten sammeln. Von der Auswertung erhoffen sich Ärzte neue Erkenntnisse. Mehr Infos gibs hier.

