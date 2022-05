Selenskyj: Moskau wird genauso enden wie das Hitler-Regime

Russlands Präsident bezeichnet den Einmarsch in die Ukraine als «einzig richtige Entscheidung». Die Nato habe damit begonnen, (…)

Kündigt Putin eine Generalmobilmachung an? Mit Spannung wird seine Rede zum Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland erwartet. (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Prominente aus aller Welt reisten zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes in die Ukraine. Für Präsident Selenskyj ist das ein Zeichen, (…)

Manchmal sagt ein Geste mehr als Worte: Der ukrainische Parlamentspräsident Stefantschuk umarmt seine deutsche Kollegin Bas in Kiew. (…)

Bas zu Besuch: Deutsch-ukrainische Annäherung in Kiew

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Moskau setzt vor dem Gedenken an den Zweiten Weltkrieg am 9. Mai noch einmal auf verstärkte Offensive. Für die Verteidiger in Mariupol (…)