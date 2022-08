Selenskyj: Krieg beginnt und endet mit der Krim

Die Schwarzmeerflotte auf der Krim ist an Russlands Angriff auf die Ukraine beteiligt. Nach dem Verlust ihres Flaggschiffs ist die (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Russland setzt die ukrainische Armee in Donezk zunehmend unter Druck. Gegenseitige Vorwürfe nach dem Beschuss eines AKW-Geländes (…)

Armee in Donezk weiter unter Druck – Sorge um Atomkraftwerk

Es gibt keine aktuellen Angaben von russischer Seite zu Opferzahlen im Krieg in der Ukraine. Doch das Pentagon macht eine Schätzung - (…)

Empörung nach Roger-Waters-Äußerungen zu Ukraine-Krieg

Empörung in Kiew - Beifall in Moskau: Roger Waters, Mitbegründer der Band Pink Floyd, hat sich zum russischen Angriffskrieg in der (…)