Selbstbestimmtes Leben im Alter: Ausstellung in Hof gibt Tipps

Die meisten von uns wünschen sich, in den eigenen vier Wänden alt zu werden. Wie das funktionieren kann, zeigt das Forschungsprojekt „9x selbstbestimmtes Leben in Oberfranken“. Dazu läuft noch bis zum 11. Juli eine Wanderausstellung in der VHS Hofer Land. Dafür hat das Projekt neun Familien begleitet, deren Angehörige selbstbestimmt zu Hause leben. Aus diesen Erfahrungen können nun Senioren und ihre Angehörigen bei der Ausstellung profitieren. Dabei geht es unter anderem um die Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Handwerkern oder Beratungsstellen.