Selbstbedienungsautomaten: Diebe richten erheblichen Schaden an

Frische Milch und Wurst direkt vom Bauern des Vertrauens: Viele nutzen die Selbstbedienungsautomaten der Landwirte im Landkreis Hof. Diese sind jetzt Ziel dreister Diebe geworden. Im Köditzer Ortsteil Stöckaten hebeln die Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen einen Milch- und einen Wurstautomaten auf. Auf die Waren haben sie es aber nicht abgesehen, sie nehmen sich ein paar tausend Euro aus der Geldkassette mit. Der Sachschaden ist mit rund 4000 Euro deutlich höher. Weiter geht es am Sonntagmorgen in Rehau: In der Faßmannsreuther Straße brechen die Täter die Geldkassette und das Bedienelement eines Milchautomaten auf und nehmen das Wechselgeld mit. Beute- und Sachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Sie bittet um Zeugenhinweise.