Selbstauskunft per SMS im Vogtland: Zwei Drittel der positiv Getesteten nutzen Angebot

Bei der Omikron-Variante des Corona-Virus sind die Verläufe nicht so schwer wie bei vorigen Varianten, sie ist aber deutlich ansteckender. Das schlägt sich auch in den Fallzahlen nieder. Die Gesundheitsämter in der Region kommen bei der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinter und haben daher das Vorgehen umgestellt. Im Hofer Land und im Landkreis Wunsiedel müsst ihr euch bei einem positiven Schnelltestergebnis ab sofort eigenständig isolieren und einen PCR-Test machen lassen. Der Vogtlandkreis setzt schon länger auf Eigenständigkeit und hat nun Bilanz gezogen.

Laut dem Landratsamt nutzen zwei Drittel der positiv Getesteten die Selbstauskunft per SMS-Link. Seit der Einführung des Angebots Anfang Dezember hat das Gesundheitsamt schon über 6.000 Kurznachrichten verschickt. 65% der positiv getesteten Bürger haben sich innerhalb von 12 Stunden zurückgemeldet. In der Teststelle geben die getesteten Bürger eine

*Handynummer an.*Diese wird dann an das Labor oder an das Amt für Gesundheit und Prävention übermittelt. Nach Eingang des positiven PCR-Testergebnisses schicken die eine SMS an die Betroffenen. Diese beinhaltet neben einer 9-stelligen TAN einen Link auf die Website Selbstauskunft Vogtlandkreis. Bürger können dort dann persönliche Daten, Kontaktpersonen, eventuelle Symptome und den Impfstatus angeben.