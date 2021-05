Lindau (dpa/lby) – Mitten auf der Weide hat eine Kuh am Stadtrand Lindaus ohne jede Hilfe ihr Kalb zur Welt gebracht und für viel Aufregung gesorgt. Vorbeikommende Fahrradfahrer riefen die Polizei zu Hilfe, wie diese am Dienstag mitteilte. Als die Beamten zusammen mit der Landwirtin eintrafen, war das männliche Kalb am Pfingstmontag jedoch bereits geboren. Beide Tiere sind nach Angaben der Polizei wohlauf.

