Selbitz: Rettungswagen verunglückt

Normalerweise fahren Rettungswagen zu Unfällen um zu helfen. Gestern Abend war ein Rettungswagen bei Selbitz aber in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei in Naila mitteilt, war der Rettungswagen gestern Abend auf der B173 unterwegs und wollte nach links auf die A9 auffahren. Im Gegenverkehr soll ein Fahrzeug entgegengekommen sein, dass ebenfalls geblinkt haben soll. Dann Sanitäterin hat angenommen, das Auto will ebenfalls auf die Autobahn auffahren und ist dann abgebogen. Das Auto ist aber geradeaus weitergefahren und es kam zum Unfall. Die zwei Rettungssanitäter haben sich dabei leicht verletzt, der Autofahrer und die Patientin im Rettungswagen kamen mit dem Schreck davon. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden erlitten. Die Polizei spricht von zirka 50.000 Euro Gesamtschaden.