Eine 74-jährige Frau ist am heute Mittag (19.05.23) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Selbitz unkontrolliert rückwärts über 50 Meter über den Parkplatz gerast und in eine in eine Ladebucht gekracht. Die Ursache ist noch unklar. Bei der Fahrt hat die Seniorin zwei Passanten verletzt und zahlreiche Blumencontainer beschädigt. Die Rentnerin wurde bei dem Unfall selbst nicht verletzt. Zwei weitere Augenzeugen haben einen Schock erlitten, so das Portal News 5.