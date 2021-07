Selbitz: Container für Hochwassergeschädigte

Das Unwetter ist vorbei, die Spuren davon sind aber teilweise noch zu sehen. Besonders schwer erwischt hat es Selbitz im Landkreis Hof. Dort haben die Wassermassen massive Schäden angerichtet. Keller und sogar Erdgeschosse sind mit Wasser vollgelaufen. Jetzt geht es ans Aufräumen. Für die Hochwassergeschädigten stehen am Wertstoffhof in Selbitz jetzt zwei Container bereit. Solltet ihr Trocknungsgeräte brauchen, dann könnt ihr euch im Rathaus melden (Tel. 09280/6022), so Bürgermeister Stefan Busch.