Selber Zöllner stellen fahrbaren Kiosk sicher

Den richtigen Riecher hatten jetzt Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg. Mit den Waren, die die Beamten bei einem 39- jährigen Südost-Europäer auf der A9 an der Rastanlage Frankenwald-West sicherstellten, hätte man durchaus einen kleinen Kiosk betreiben können.

Der Fahrer gab an, nur 800 Stück Zigaretten dabei zu haben und sich auf dem Weg nach Köln zu befinden. Da nach dem Öffnen des Lieferwagens und des Anhängers jedoch verschiedenartige Waren, darunter auch Lebensmittel, zum Vorschein kamen, brachten die Zöllner das Fahrzeuggespann zur genaueren Überprüfung in eine nahe gelegene Halle. Hier wurden die Zweifel der erfahrenen Zöllner schnell bestätigt: Im Fahrzeug und im Anhänger befanden sich insgesamt knapp 21.000 unversteuerte Zigaretten, ca. 160 Liter Bier, ca. 140 Liter hochprozentiger Alkohol, 550 kg ungekühlte Wurstwaren sowie 60 Liter Dieselkraftstoff in Kanistern. Die Zöllner stellten die Waren sicher und leiteten gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren ein. Die hinzugezogene, zuständige Lebensmittelaufsichtsbehörde des Landratsamts Hof ordnete die umgehende Vernichtung der aufgefundenen Wurstwaren an. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Hof musste der Beschuldigte eine Sicherheitsleistung im hohen, dreistelligen Bereich leisten.

(Symbolbild)