Selber Wölfe: Zusammenarbeit mit dem Höchstadter EC geht weiter

Die Selber Wölfe und der Höchstadter EC setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, werden die Selber Wölfe ihre Kooperation mit dem Eishockeyverein aus Mittelfranken auch in einer dritten Saison beibehalten. Ziel der Zusammenarbeit ist es, junge Spieler per Förderlizenz beim Kooperationspartner zum Einsatz kommen zu lassen. Da geht es vor allem auch um die Spieler aus dem Wölfe-Kader, die aufgrund der begrenzten Plätze oft nicht aufs Eis dürfen. Sie können durch die Zusammenarbeit aber zumindest beim Oberligisten Höchstadter EC Spielpraxis sammeln. Aber auch umgekehrt wäre es möglich, dass Spieler aus Erlangen bei Spielen in der DEL2 zum Einsatz kommen könnten.