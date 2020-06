Selber Wölfe: Zimmermanns Come-Back

Die Selber Wölfe basteln weiter an ihrem Kader. Der nächste Wolf im Rudel steht jetzt fest: Carl Zimmermann feiert nach einer langen Verletzungspause sein Come-Back im Wölfe-Trikot. Das teilt der VER in einer aktuellen Mitteilung mit. Noch vor der Saison 2019/2020 hat sich Zimmermann eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Der Mittelstürmer hat seiner Mannschaft dann die ganze Saison zuschauen müssen und konnte nicht spielen. Jetzt will der 21-jährige wieder zurück aufs Eis. Trainer Herbert Hohenberger bezeichnet den jungen Spieler als einen harten Arbeiter, dessen Einstellung zu 100 Prozent stimme, sagt er in einer aktuellen Mitteilung. Die Schulterverletzung ist unterdessen geheilt, die 15-wöchige Reha habe gut getan, so Zimmermann.