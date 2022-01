Selber Wölfe: Wie steht es um Lanny Gare?

Das Kellerduell der DEL 2 zwischen den Selber Wölfen und dem EV Landshut konnten die Wölfe am Abend nicht für sich entscheiden. Gegen die Niederbayern haben sie mit 1 zu 4 verloren.

Das Spiel wurde von der Nachricht überschattet, dass Stürmer Lanny Gare am Silvestermorgen einen Schlaganfall erlitten hat. Sein Gesundheitszustand sei den Umständen entsprechend, so Co-Trainer Marc Thumm nach dem Spiel am Abend. Sobald er wieder genesen ist, soll er aber weiter einen Platz in der Mannschaft haben:

… so Thumm.