Selber Wölfe: Weitere positive Corona-Fälle

Die Selber Wölfe konnten heute einen Neuzugang vermelden. Der 21-jährige Lars Reuß schließt sich dem Team an. Jetzt muss der VER Selb aber auch noch eine schlechte Nachricht verkünden. Zwei weitere Spieler sowie Trainer Herbert Hohenberger haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das haben engmaschige Tests im Team ergeben. Bereits am Montag musste der Verein sechs positive Fälle in der Mannschaft bekanntgeben.

Das Spiel am kommenden Dienstag findet aber statt. Das durch die zahlreichen Ausfälle dezimierte Wolfsrudel fährt nach Freiburg. Co-Trainer Marc Thumm übernimmt gegen den EHC Freiburg den Trainerposten.