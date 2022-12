Selber Wölfe vs. Heilbronner Falken: Niederlage gegen die Falken

Die Siegesserie der Selber Wölfe in der DEL2 ist gerissen. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge gab es für die Wölfe am Abend bei den Heilbronner Falken nichts zu holen. MIt 2:7 fiel die Niederlage dabei ähnlich deutlich aus wie im Heimspiel Mitte November. Die Tore für Selb erzielten McNeil und Woltmann. In der Tabelle bleiben die Wölfe weiter auf Platz 11. Stürmer Arturs Kruminsch nach dem Spiel in der Euroherz-Eiszeit:

Neue Chancen auf Punkte gibt’s am Freitag – dann auswärts bei den Wölfen in Freiburg. Erstes Bully ist um 19-30 Uhr – Ihr könnt mit der Euroherz Eiszeit dann auch wieder live dabei sein.