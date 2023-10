Selber Wölfe vs. Eisbären Regensburg: Erneute Niederlage in der Netzsch-Arena

In der zweiten deutschen Eishockeyliga gehen unsere Selber Wölfe am Abend im Spiel gegen die Eisbären Regensburg in der Netzsch-Arena mit einer klaren Niederlage vom Eis. Während die Gäste aus Regensburg im Spiel fünf Tore erzielen konnten, konnte die Mannschaft von Trainer Sergej Waßmiller den Puck nicht ins Tor der Gegner bringen. Jetzt liegt die Hoffnung auf den kommenden beiden Auswärtsspielen, in denen unsere Wölfe in dieser Saison auch deutlich erfolgreicher spielen, als daheim. Aber woran liegt das? Wölfe Kapitän Frank Hördler:

Morgen treffen die Selber Wölfe auswärts auf die Lausitzer Füchse. Los geht es um 17 Uhr. Mit der Euroherz-Eiszeit könnt ihr live dabei sein.