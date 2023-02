Selber Wölfe vs. EC Bad Nauheim: Keine Punkte für das Wolfsrudel

Auch an diesem Wochenende gab es für die Selber Wölfe in der DEL2 nichts zu holen. Nach der Heimniederlage am Freitag gegen die Dresdner Eislöwen, musste sich die Mannschaft von Trainer Sergej Waßmiller am Abend mit 4:7 beim EC Bad Nauheim geschlagen geben. Gleich zu Beginn des ersten Drittels kassieren die Wölfe drei Gegentreffer – nach Toren von Miglio und Hammerbauer keimte kurz wieder Hoffnung auf, aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Noch ist das Ziel: Platz 10 und damit die Teilnahme an den Pre-Playoffs, so Wölfe Goalie Michel Weidekamp:

Die nächste Chance darauf gibt es am Freitag: dann kommen die Lausitzer Füchse in die Netzsch-Arena. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr. Ihr könnt mit der Euroherz-Eiszeit wieder live dabei sein!