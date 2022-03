Selber Wölfe: Vorverkauf für Playdown-Derby startet

Durch den Sieg gegen Bad Tölz am Montag treffen die Selber Wölfe in den DEL2-Playdowns auf die Bayreuth Tigers.

Das Team, das als erstes viermal gewinnt, bleibt in der Liga. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance entweder gegen die Tölzer Löwen oder die Lausitzer Füchse, die auch gegeneinander spielen. Für die Playdown-Derbys im Vorwerk am 18. und 22. März hat der Vorverkauf begonnen. Die Netzsch-Arena darf dabei zu 75 Prozent ausgelastet werden. Alle Playdown-Spiele der Selber Wölfe ab dem 16. März, hört ihr natürlich wieder in der Euroherz-Eiszeit.

Los geht es am Mittwoch, 16.03. um 20:00 Uhr in Bayreuth (live auf sprade.tv bzw. in der Radio Euroherz Eiszeit).

Die weiteren Termine sind: Freitag, 18.03. (19:30 Uhr in Selb), Sonntag, 20.03. (17:00 Uhr in Bayreuth), Dienstag, 22.03. (19:30 Uhr in Selb) und, falls erforderlich, Freitag, 25.03. (20:00 Uhr in Bayreuth) sowie Sonntag, 27.03. (17:00 Uhr in Selb) und am Dienstag, 29.03. (20:00 Uhr in Bayreuth).

Die NETZSCH-Arena darf aktuell zu 75% ausgelastet werden. Abstand halten wird empfohlen, ist aber keine Pflicht. Deshalb dürfen nun auch alle Inhaber von Sitzplatz-Saisonkarten wieder ihre angestammten Plätze nutzen. Selbstverständlich sind alle Saison- und VIP-Karten weiter gültig. Die übrigen Steh- und Sitzplätze gehen als Tageskarten in den freien Verkauf. Tageskarten für die kommenden Spiele am

– Freitag, 18.03.2022 um 19:30 Uhr

– Dienstag, 22.03.2022 um 19:30 Uhr

sind ab sofort online hier sowie bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk erhältlich. Zudem wird auch die Abendkasse – sofern noch Tickets verfügbar sind – öffnen.

Für die Fans der Bayreuth Tigers gibt es ein spezielles Kartenkontingent, welches über den Gast-Club zur Verfügung gestellt wird.

Weitere Infos findet ihr hier.