Selber Wölfe: Vorbereitungsspiele stehen fest

Es ist noch nicht lange her, dass die Selber Wölfe den Aufstieg in die DEL2 gemeistert haben. Jetzt steht auch schon das Vorbereitungsprogramm auf die kommende Saison fest! Das teilen die Wölfe auf Facebook mit. Insgesamt sind sechs Spiele geplant. Vier davon finden zuhause in der Netzsch-Arena statt – zwei auswärts.

Los geht’s am 10. September in der Arena des EC Bad Nauheim. Das Rückspiel hierzu gibt´s am 19. September in der Netzsch-Arena. Dazwischen messen sich die Wölfe auf heimischen Eis mit den Dresdner Eislöwen, sowie den Höchstadt Alligators. Den Abschluss der Testspielreihe bildet ein Doppelvergleich mit den Eispiraten Crimmitschau am 24. und 26. September.

Mit den Testspielen gibt’s den ersten Vorgeschmack auf die Spiele in der DEL 2. Die Saison beginnt am 1. Oktober.