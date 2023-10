Selber Wölfe: Vertragsauflösung mit Moritz Serikow

In der DEL2 müssen die Selber Wölfe am Abend bei den Eispiraten Crimmitschau ran. Dabei sind sie mit sehr guter Besetzung am Start. Verteidiger Peter Trska, der im vergangenem Spiel mit einer Spieldauer-Strafe frühzeitig das Eis verlassen musste, darf heute wieder mitspielen.

Gleichzeitig geben die Selber Wölfe jetzt aber die Vertragsauflösung mit einem anderen Spieler bekannt. Der 20-jährige Moritz Serikow verlässt das Team. Die Beteiligten lösen den bestehenden Vertrag im beidseitigen Einvernehmen auf, heißt es in einer Mitteilung. Moritz Serikow wird sich demnach voraussichtlich einem anderen Club anschließen.