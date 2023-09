Der nächste Abgang bei den Selber Wölfen innerhalb weniger Tage: Sie lösen den Vertrag mit Verteidiger Elias Pata auf. Der 18-Jährige schließt sich einem anderen Verein an.

Falls euch Elias Pata gar nichts sagt, kein Wunder: Pata war in der vergangenen Saison gar nicht in den DEL2-Spielen der Selber Wölfe zu sehen. Als Förderspieler hatten die Selber Wölfe ihn an die schwedische Nachwuchsliga „ausgeliehen“.

© Medienimpuls/Jesper Hilbig