Derby-Niederlage für die Selber Wölfe. Viele Fans sind nach Sachsen mitgereist und haben die Selber Wölfe am Abend angefeuert. Am Ende musste sich das Eishockey-Team in der DEL2 gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 1:4 geschlagen geben. EH-Sportreporter Kai Losert fasst das Spiel zusammen:

Am Sonntag empfangen die Selber Wölfe den ESV Kaufbeuren in der Netzsch-Arena. Erstes Bully in Selb ist um 18:30 Uhr.