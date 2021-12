Selber Wölfe: VER verpflichtet neuen Stürmer

12:3 haben die Selber Wölfe in der DEL 2 gestern in Kaufbeuren verloren.

Ein Grund für die derzeitige Misere ist der Personalmangel wegen zahlreicher Ausfälle im Team. Heute kann der VER Selb einen Neuzugang vermelden.

Der Stürmer Daniel Schwamberger schließt sich dem Wolfsrudel an.

Der 26-jährige Deutsch-Tscheche hat schon 208 DEL2-Spiele absolviert und stand zuletzt beim Oberligisten EV Lindau Islanders unter Vertrag. Dort war er sogar teaminterner Topscorer. Davor Schwamberger bei den Ravensburg Towerstars und den Lausitzer Füchsen aktiv.