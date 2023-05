Selber Wölfe: Trainer-Duo Waßmiller/Gare bleibt die nächsten beiden Jahre

Auf dem Eis dürfte es durch Neuzugänge oder Abgänge noch die ein oder andere Überraschung bei den Selber Wölfen geben. Neben dem Eis bleibt die kommenden beiden Jahre alles beim Alten: Das Trainer-Team Sergej Waßmiller und Lanny Gare arbeitet auch weiter zusammen.

Wie die Selber Wölfe mitteilen, hat Co-Trainer und Ex-Spieler Lanny Gare seinen Vertrag jetzt um zwei weitere Jahre verlängert. Der 44-Jährige sagt, er hat bisher viel von Headcoach Waßmiller gelernt. Dabei herrscht klare Arbeitsteilung: Gare kümmert sich um die Defensivspieler während des Spiels und das Penalty Killing. Waßmiller analysiert das Spiel und ist für die Stürmer zuständig. Gares Ziel in der kommenden Saison in der DEL2 ist es, die Pre-Playoffs zu erreichen – gar nicht so leicht mit neuer, starker Konkurrenz. Daher setzt er auf Neuzugang Frank Hördler, den Gare als erfolgreichsten Spieler bezeichnet, der bis jetzt in der DEL2 gespielt hat.