Selber Wölfe: Torhüter Weidekamp verlängert

Erst zum DEL2-Spieler des Monats Januar gekürt und jetzt die Vertragsverlängerung in der Tasche: Michel Weidekamp bleibt den Selber Wölfen auch in der kommenden Saison erhalten. Der 25-Jährige bildet auch dann ein Torhüter-Duo mit Michael Bitzer, schreiben die Selber Wölfe. Weidekamp hat in seinen bisher 20 Spielen in der Eishockey-Saison eine stabile Leistung gezeigt und sei gegenüber jedem anderen Torhüter im Kader konkurrenzfähig. Der gebürtige Hagener geht mit den Selber Wölfen dann in seine vierte Saison, hat also zum Aufstieg in die DEL2 beigetragen und möchte laut eigener Aussage auch die Entwicklung in der DEL2 mit vorantreiben. Weidekamp trainiert außerdem den Wölfenachwuchs im Tor.