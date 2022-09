Am Sonntag haben alle Eishockey-Fans zum ersten Mal die Möglichkeit die Selber Wölfe in der frisch sanierten Netzsch-Arena zu erleben. Bis zum Saisonstart in der DEL2 dauert es aber noch gut zwei Wochen. Der Ticketvorverkauf dafür ist heute gestartet. Im Online-Vorverkauf sind die Tickets künftig günstiger als an der Abendkasse. Neu ist ein Familienblock mit einer eigenen Kids-Zone in der Netzsch-Arena. Tickets dafür gibt’s nur im Vorverkauf: https://selberwoelfe.reservix.de/events