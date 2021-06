Selber Wölfe: ‚The Hammer‘ bleibt

Seine ‚Hammer‘-Qualitäten kann er auch in der DEL2 unter Beweis stellen: Jan – genannt ‚The Hammer‘ Hammerbauer bleibt auch in der kommenden Eishockey-Saison bei den Selber Wölfen. Der 28-jährige Deutsch-Tscheche hat seinen Vertag beim VER Selb verlängert.

Trainer Herbert Hohenberger ist von seinem Wunschspieler überzeugt. Er wollte einen Spieler mit Leidenschaft, der topfit und zuverlässig ist und Hammerbauer habe geliefert. Hohenberger habe während der Saison viel mit ihm diskutiert und ihm klar gemacht, dass für seinen Erfolg nicht seine Scorerpunkte zählen, sondern der Teamerfolg. Hammerbauer fühlt sich im Fichtelgebirge mit seiner Familie scheinbar richtig wohl, in Selb habe er die besten Arbeitsbedingungen der ganzen Oberliga vorgefunden, heißt es in einer Mitteilung. In der DEL2 will der Stürmer sein Bestes geben.

Jan Hammerbauer Spiele Tore Vorlagen Strafen

Geburtstag: 15.04.1993 53 19 22 20

Geburtsort: Kadan (CZ)

Größe: 1,90 m

Gewicht: 93 kg