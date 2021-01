Selber Wölfe: Stürmer Feodor Boiarchinov kommt ins Vorwerk

Die Selber Wölfe melden einen Neuzugang: Der 27-jährige Feodor Boiarchinov wechselt von den Lausitzer Füchsen zum Eishockey Oberligisten nach Selb. Bei den Selber Wölfen soll er wieder reichlich Eiszeit in der Offensive bekommen. Ausschlaggebend für den Wechsel sei für den Stürmer unter anderem die Familienplanung gewesen: Der gebürtige Berliner möchte mit seiner Frau und dem künftigen Nachwuchs auf dem Land leben. Außerdem hat sein ehemaliger Teamkollege Lukas Slavetinsky ihn von den Selber Wölfen überzeugt. Spätestens in den PlayOffs möchte Trainer Herbert Hohenberger Boiarchinov in Topform präsentieren.